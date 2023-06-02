Алтайский депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены

Депутату 47 лет, его подозревали в изнасиловании 14-летней девочки - племянницы своей жены - в 2019 году.
Девочка рассказала о случившемся только спустя два года. Однако депутата в 2021 году задержали, отправили под стражу. От дачи показаний в ходе предварительного следствия он отказался.
Обвинительный приговор Александру Коркушу вынесли 31 мая. Его приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 45 лет и ограничением свободы на 2 года, сообщает СУ СК по региону.
Процесс был закрытым.
Известно, что Коркуша еще не лишили мандата. В 2019 он избрался в республиканский парламент от КПРФ, но в ноябре того же года вышел из фракции и перешел к независимым депутатам.
До Госсобрания Корку заседал в Майминском райсовете, тоже в качестве народного избранника.
Ранее осудили педофила, который споил и изнасиловал 15-летнюю девочку.