Алтайское хозяйство открыло сезон сбора клубники для всех жителей края

Хозяйство "Горизонт" объявило о начале сбора клубники на своих полях. Собрать вкусную ягоду может любой желающий - главное, успеть.

Хозяйство "Горизонт" - крупнейшее в регионе хозяйство, занимающееся выращиванием садовой земляники. Оно находится в Михайловском районе.

Сезон сбора ягод стартовал 28 июня, сообщают в региональном Министерстве сельского хозяйства.

В этом году садовая земляника в «Горизонте» занимает порядка 8 га. Уже несколько лет здесь выращивают только один сорт – «фестивальная ромашка». Садоводы уверяют, что он сочный, сладкий и урожайный.

За земляникой приезжают люди со всего края. И каждый хочет успеть собрать хороший урожай. Поэтому многие жалуются, что уже после первого дня открытия сезона на полях ничего не остается.

"В прошлые годы уже через пару часов после открытия сада делать здесь было нечего, собирали даже зеленую ягоду", - сообщают "Вести. Алтай".

После сбора проводят взвешивание. За килограмм собранной ягоды нужно отдать 180 рублей.