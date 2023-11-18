Алтайский заповедник показал удивительных таежных жителей.

Отмечается, что животных запечатлели фотоловушки.
Только взгляните, какие красивые животные обитают в заповеднике.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае спасли редкого розового фламинго.
Алтайский заповедник показал животных, которые проходили по тропам в конце лета и начале осени.
Отмечается, что животных запечатлели фотоловушки.
Только взгляните, какие красивые животные обитают в заповеднике.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае спасли редкого розового фламинго.
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