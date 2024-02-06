Алтайский заповедник показал благородные кадры обитателей тайги. Фото и видео

В заповеднике отметили, что среди них почти все девочки. Однако среди маралух есть один самец.

"Недалеко от заповедного села Яйлю в объектив камеры попали уже не отдельные особи с молодняком, как это было в течение зимы, а стадо из 10 маралов", — поделились сотрудники заповедника.

Из-за снегопадов жизнь копытных осложнилась. Теперь им трудно передвигаться, и животные перешли на кору и кустарники.

Ранее сообщалось, что в биосферном заповеднике показали холодное безмолвие Золотого озера.

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