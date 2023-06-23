25 июня
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Жизнь

Алтайский ветеран пожарной охраны спас водителя горящего КамАЗа

Водитель КамАЗа совершал обычный рейс из Барнаула в Рубцовск, когда его автомобиль вдруг опрокинулся набок. Выбраться самостоятельно мужчина не мог, сообщает Рубцовск.info.

КамАЗ перевернулся.
КамАЗ перевернулся.
Рубцовск.info

После сильного столкновения с асфальтом кабину сильно покорежило.

Водитель КамАЗа повис на ремнях безопасности и не мог выбраться. А тем временем из поврежденного бака выливалось топливо.

Мимо, по счастливому стечению обстоятельств, проезжал ветеран пожарной службы Евгений Фатьянов, который издалека заметил опрокинувшуюся машину.

Евгений Викторович Фатьянов, пенсионер пожарной охраны.
Евгений Викторович Фатьянов, пенсионер пожарной охраны.
Рубцовск.info

Бывший спасатель сразу же вызвал ДПС и пожарных, а сам взял огнетушитель и бросился на помощь. Многолетний опыт позволил быстро оценить ситуацию и сохранить драгоценное время.

Фатьянов помог водителю отстегнуться и выбраться, а сам полез под кабину - тушить огонь. Когда все закончилось, мужчина лишь улыбнулся: "Ну, хоть прошлое вспомнил".

Ранее мужчина спас тонущего ребенка в Алтайском крае.

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