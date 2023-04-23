Алтайский театр кукол «Сказка» получил почетную премию «Золотая маска»

Алтайский театр кукол «Сказка» награжден Национальной театральной премией «Золотая маска» за спектакль «Паша». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Церемония награждения прошла вечером 22 апреля в Москве. Это было первое участие «Сказки» на главной театральной премии страны.

Алтайский театр кукол «Сказка» со спектаклем «Паша» был представлен во всех четырех номинациях: «Лучший спектакль»; «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая актерская работа».

Художник «Сказки» Антон Болкунов был награжден «Золотой маской» за лучшую работу художника. А актер Роман Баталов был отмечен в номинации «Лучшая актерская работа».

«Мы поздравляем всю творческую команду спектакля „Паша“: режиссера Александра Янушкевича, драматурга Алексея Гончаренко, композитора Андрея Евдокимова и, конечно, главного триумфатора сегодняшнего вечера — художника Антона Болкунова!» — отметили в пресс-службе театра.

О чем спектакль

Постановку создали по рассказам из книги Павла Селукова «Добыть Тарковского».

Историю жизни поколения «кому за 35» сыграют молодые актеры. В многонаселенном спектакле важные роли сыграют непривычные куклы, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами.

Лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого зовут Паша.

Спектакль расскажет про его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, человечке, познает искусство и с юмором смотрит на быт.