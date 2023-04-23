25 апреля
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Жизнь

Алтайский театр кукол «Сказка» получил почетную премию «Золотая маска»

Алтайский театр кукол «Сказка» награжден Национальной театральной премией «Золотая маска» за спектакль «Паша». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Алтайский театр кукол «Сказка» получил почетную премию «Золотая маска»
Алтайский театр кукол «Сказка» получил почетную премию «Золотая маска»
Алтайский государственный театр кукол "Сказка"

Церемония награждения прошла вечером 22 апреля в Москве. Это было первое участие «Сказки» на главной театральной премии страны.

Алтайский театр кукол «Сказка» со спектаклем «Паша» был представлен во всех четырех номинациях: «Лучший спектакль»; «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая актерская работа».

Художник «Сказки» Антон Болкунов был награжден «Золотой маской» за лучшую работу художника. А актер Роман Баталов был отмечен в номинации «Лучшая актерская работа».

«Мы поздравляем всю творческую команду спектакля „Паша“: режиссера Александра Янушкевича, драматурга Алексея Гончаренко, композитора Андрея Евдокимова и, конечно, главного триумфатора сегодняшнего вечера — художника Антона Болкунова!» — отметили в пресс-службе театра.

О чем спектакль

Постановку создали по рассказам из книги Павла Селукова «Добыть Тарковского».

Историю жизни поколения «кому за 35» сыграют молодые актеры. В многонаселенном спектакле важные роли сыграют непривычные куклы, в которых реальные лица исполнителей соединятся с абстрактными формами.

Лирические герои разных рассказов превратились в одного персонажа, которого зовут Паша.

Спектакль расскажет про его отношения с отцом, друзьями, женщинами. Отличительная черта Паши — постоянная рефлексия. Он занят размышлениями о себе, человечке, познает искусство и с юмором смотрит на быт.

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