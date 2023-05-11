Алтайский пожарный в свой выходной спас семью из горящего дома

Как рассказывает сам пожарный, он находился дома, когда жена с улицы закричала про пожар.
Спасатель сразу выбежал и обнаружил, что у здания неподалеку крыша и стены уже охвачены огнем - пламя разгоралось мгновенно.
Мужчина крикнул соседу звонить "101", а сам вбежал в горящий дом и отключил электричество.
В первой квартире он помог двум пенсионерам быстро выйти. А во второй, где и был очаг возгорания, обнаружил двух испуганных женщин и ребенка, не понимающих, что происходит.
Виталий сориентировался, разбил окно и по очереди вытащил всех на улицу.
"Просто я пожарный и точно знаю, что нужно делать", - буднично рассказывает спасатель.
Причину возгорания уточняют. Площадь пожара составила 90 кв. м., который тушили семь человек и пять единиц техники.
Ранее барнаульские водолазы спасли женщину, которая прыгнула с моста в Обь.