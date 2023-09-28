Демидовский фонд в Алтайском крае действует уже 32 года. В свое время ИД "Алтапресс" выпускал ежегодный журнал "Демидовский вестник".
За эти годы у ДФ сформировался серьезный Попечительский совет. Лауреатами премий фонда стали известные в крае деятели культуры, промышленности, писатели, художники, музыканты, архитекторы, музеи.
Кроме того, установлены и рабочие контакты с Международным Демидовским фондом.
А 20 сентября 2023 года Алтайский и Международный Демидовские фонды подписали соглашение о сотрудничестве.