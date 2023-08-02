2 августа
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Жизнь

Алтайским городам и селам выделили 140 млн рублей на ремонт дорог

Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении 140 миллионов рублей дополнительно на ремонт улиц в восьми муниципалитетах края.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Везде речь идет о дорогах, по которым были запросы и от глав, и от жителей населенных пунктов. Например, Белокурихе направят 25 млн рублей.

Еще 20,5 миллиона получит Ельцовский район — на приведение в порядок улиц в селе Ельцовка. В Залесовском округе на ремонт дорог в селе Залесово выделили дополнительно 11 миллионов рублей.

Еще 38,8 миллиона получит Бийск, 22 миллиона — Заринск, 11,6 и 6 миллионов — Алтайский и Змеиногорский районы.

А всего в этом году на ремонт улиц в 69 муниципальных образованиях края из бюджета региона направили 2,6 миллиарда рублей.

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