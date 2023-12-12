14 декабря
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Жизнь

Алтайские полицейские спасли замерзающих на трассе водителей

Накануне сотрудники ГИБДД пришли на помощь четырем водителям на нескольких региональных трассах, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от мороза водителям
Сотрудники ГИБДД помогают пострадавшим от мороза водителям
ГУ МВД по Алтайскому краю

Так, правоохранители помогли пострадавшим от мороза автомобилистам в Поспелихинском и Михайловском районах, а также на Чуйском тракте.

Неисправные автомобили помогли отбуксировать, а также оказали помощь вылетевшим в кювет водителям.

Сотрудники МВД напоминают: перед поездкой в экстремальных условиях автомобиль нужно осмотреть тщательнее.

Ранее смертельное ДТП устроил бийский пенсионер. 70-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не уступил встречной иномарке Suzuki Grand Vitara и столкнулся с ней.

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