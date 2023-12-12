Алтайские полицейские спасли замерзающих на трассе водителей

Так, правоохранители помогли пострадавшим от мороза автомобилистам в Поспелихинском и Михайловском районах, а также на Чуйском тракте.
Неисправные автомобили помогли отбуксировать, а также оказали помощь вылетевшим в кювет водителям.
Сотрудники МВД напоминают: перед поездкой в экстремальных условиях автомобиль нужно осмотреть тщательнее.
Ранее смертельное ДТП устроил бийский пенсионер. 70-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не уступил встречной иномарке Suzuki Grand Vitara и столкнулся с ней.