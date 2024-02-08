12 февраля
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Жизнь

Алтайские медики впервые воспользовались тревожной кнопкой

Бийские медики впервые воспользовались тревожной кнопкой во время ночного вызова. Об этом рассказали в пресс-службе ССМП Бийска.

Станция скорой помощи.
Станция скорой помощи.
Андрей Каспришин

Известно, что бригада скорой помощи приехали на вызов к девочке.

Однако родственникам ребенка не понравилось, как медики осматривают пациентку и начали угрожать.

Матери не понравилось, что медики спрашивают о жалобах и пытаются понять, когда заболела девочка.

После нескольких угроз от родительницы и бабушки бригада воспользовалась тревожной кнопкой, которая располагается в планшете.

Оперативники помогли сотрудникам скорой выйти из квартиры. При этом фельдшер написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что бригады скорой помощи оснастили тревожными кнопками в Рубцовске.

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