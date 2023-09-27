28 сентября
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Жизнь

Алтайские депутаты запретили митинговать около школ и больниц

Депутаты АКЗС приняли поправки в закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края".

Поправки к Конституции России.
Поправки к Конституции России.
Дмитрий Лямзин

Данный закон давно приняли на федеральном уровне, а на сессии 27 сентября алтайский парламентарий вывел его на региональный уровень.

Где теперь нельзя митинговать:

  • У зданий речных, морских, ж/д, автовокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов и пристаней;
  • зданий и территорий образовательных, медицинских организаций, социальной защиты;
  • возле детских и спортивных площадок;
  • органов публичной власти и объектов жизнеобеспечения (электросетей и водоснабжения);
  • культовых зданий и сооружений.

Однако против документа высказались фракция коммунистов. Депутат Александр Волобуев заявил, что документ ограничивает право граждан выражать свое мнение.

Ранее Константин Ежов официально стал новым депутатом АКЗС.

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