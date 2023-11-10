Алтайские айтишники обсудили бум нейросетей, которые сдают ЕГЭ за школьников и работают за учителей

Искусственный интеллект в последние годы активно покоряет сферу образования. Нейросети могут помочь разгрузить учителей от монотонной работы, но в то же время отличить сочинение ИИ-системы от труда ученика становится все сложнее. Алтайские айтишники обсудили плюсы и минусы ИТ-технологий в школах и вузах на экспертном столе в ИД "Алтапресс".

Ночевали в очередях

ИТ-технологии все плотнее внедряются в обучение, в том числе в Алтайском крае, отмечает Михаил Анатольевич Рязанов, директор Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования. В школах уже давно перешли на электронные дневники и журналы, в вузах – на зачетки.

Переход, конечно, происходит не без заминок, иногда система подвисает. Но часто причина кроется в самих пользователях. Например, когда учителя начинают выставлять все заработанные за четверть оценки в один день.

Также на экспертном столе не единожды отмечалась проблематичность подачи онлайн-заявлений для поступления в школы, где важно быстрее других родителей нажать на кнопку отправки. Значения считаются вплоть до миллисекунд, и на этом основании выстраивается очередь. Везет, конечно, не всем.

Вдобавок не каждый человек умеет пользоваться информационными платформами, а ведь и там есть свои хитрости. К примеру, заявление подает не только мама, но и папа, и бабушка – все с разных устройств, а иногда и из разных квартир, чтобы увеличить шансы.

Однако Рязанов утверждает, что на данный момент это самый удобный и честный вариант из всех возможных:

«Мы забыли, как раньше люди ночевали перед учебными заведениями, собираясь там аж за неделю. Сейчас, по крайней мере, все прозрачно, а критерий порядка очереди самый объективный из возможных — время».

Экспертный совет по IT 2023. Анна Зайкова

Главный тренд 2023

Зашла речь и про главный тренд 2023 года — бум и общедоступность нейросетей, таких как ChatGPT и YandexGPT. Последний, кстати, уже без труда решает все варианты ЕГЭ по математике, физике и другим предметам.

В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновленную стратегию цифровой трансформации образования. Так, искусственный интеллект начнет проверять домашние задания в школах и даже поможет планировать образовательную программу.

Как точно это будет работать, пока неизвестно. Но в феврале этого года Национальная технологическая инициатива (НТИ) уже внедрила подобное решение в проверку сочинений – пока в пилотном режиме.

В НТИ утверждают, что алгоритм фиксирует грамматические, пунктуационные и смысловые ошибки и делает это лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт. Вероятно, те же технологии будут использовать при проверке домашних заданий.

Экспертный совет по IT 2023. Анна Зайкова

Учить распознавать роботов

Однако говорить о переходе на полную автоматическую проверку пока еще очень рано. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что ИИ-системе на данном этапе можно доверить только самые простые задания, например, тесты. А вот творческую часть оценить сможет только человек.

И все равно это позволило бы разгрузить учителей хотя бы на 20%.

Но вместе с тем набирает обороты другая масштабная проблема, на которую обратил внимание Михаил Рязанов. Сочинения, эссе, решение любых задач с объяснениями – все это за ученика теперь с легкостью может сделать искусственный интеллект.

Пока что преподавателям удается отличить труды школьников и студентов от работ нейросети. Однако педагоги признаются, что если технологии и дальше будут развиваться в таком темпе, вычислить сочинение от ИИ станет почти невозможно.

Поэтому, считает Рязанов, для преподавателей необходимо вводить курсы повышения квалификации, связанные с нейросетями, чтобы учить их отличать работы учеников от работ ИИ.

Но когда такие курсы появятся — это большой вопрос, поскольку пока они даже не находятся в разработке.