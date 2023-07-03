4 июля
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Жизнь

Алтайские антимонопольщики оштрафовали "Яндекс" за рекламу

Антимонопольная служба Алтайского края оштрафовала "Яндекс" и производителя БАДа «Артнео» за ненадлежащую рекламу, сообщают в пресс-службе ведомства.

Суд. Судебный процесс.
Суд. Судебный процесс.
unsplash.com

Специалисты установили, что реклама препарата "Артнео" производителя "НПО Петровакс Фарм» создавала впечатление наличия лечебных свойств у биодобавки.

В том числе такие контекстные объявления "Артнео" появлялись на одном из известных сайтов объявлений через сервис "Яндекс".

При этом в рекламе также не было обязательного предупреждения, что товар - не лекарственное средство.

Распространение ненадлежащей рекламы прекратили. Рекламодатель в лице производителя "Артнео" и "Яндекс" оштрафовали суммарно на 400 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что "Яндекс" оперативно оплатили штраф.

Ранее в российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек.

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