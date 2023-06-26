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Жизнь

Алтай ночью накрыло сугробами

Снегопад прошел в Улаганском районе Республики Алтай в ночь на 26 июня, сообщает Barnaul 22.

Снегопад в Улаганском районе 26 июня.
Снегопад в Улаганском районе 26 июня.
Barnaul 22

После знойных дней в Сибирь пришло похолодание.

Однако если жителям Барнаула и Новосибирска было достаточно надеть кофты, жителям Горного Алтая придется достать пуховики.

Жители республики при этом шутят, что не завидуют туристам, которые находились сегодня ночью в районе Улаганского перевала.

Ранее на Алтае дважды за апрель возвращалась зима. Сначала аномальный снегопад засыпал Алтайский край и Республику Алтай 15 апреля и шел несколько дней подряд, доставив много неудобств дорожникам.

Затем снегопад на "Бирюзовой Катуни" засняли 25 апреля. Холода продолжались до начала мая.

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