4 сентября
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Жизнь

Алтай-Кокс поддержал семьи сотрудников перед новым учебным годом

В преддверии нового учебного года Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) оказал материальную поддержку родителям школьников.

Алтай-Кокс поддержал семьи сотрудников перед новым учебным годом.
Алтай-Кокс поддержал семьи сотрудников перед новым учебным годом.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Единовременную выплату получили одинокие родители, многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями. Всего поддержали 125 таких семей. Единовременную материальную помощь получили более 200 детей сотрудников.

Около 500 пригласительных на театрализованное представление получили дети заводчан, учащиеся в начальных классах. Также родителям детей, которые начинают школьное обучение, 1 сентября предприятие предоставило дополнительный оплачиваемый день. Эта социальная льгота предусмотрена коллективным договором.

Помощь сотрудникам в подготовке к новому учебному году — неотъемлемая часть социальной программы компании, направленной на поддержку института семьи и детства. В нее входит летняя оздоровительная кампания, во время которой ребята могут отдохнуть в детских лагерях региона, а предприятие компенсирует родителям большую часть затрат. Дети сотрудников ежегодно получают поздравительные новогодние наборы, предприятие устраивает для них различные конкурсы и мероприятия, в которых ребята получают призы и памятные подарки.

На программы по поддержке семьи и материнства за полгода Алтай-Кокс направил около 5 млн рублей.

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