27 июня
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Жизнь

Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей

Волонтеры Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заринских ребят конкурс рисунков на асфальте на тему экологии.

Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей.
Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей.
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Участниками традиционного творческого соревнования стали более 80 детей из семей заводчан. Дети изобразили способы по поддержанию чистоты планеты, например, осознанное потребление ресурсов, сортировку и переработку бумаги и мусора. Участников наградили призами от компании, а лучшие работы поощрили особыми подарками от женсовета завода.

Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей.
Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей.
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

В 2022 году Алтай-Кокс направил на природоохранные мероприятия более 130 млн рублей.

Развитие экологически безопасного производства — одна из приоритетных задач Алтай-Кокса. В числе природоохранных объектов предприятия – коллекторные системы сбора эмиссии, биохимическая установка очистки сточных вод, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях и другие системы.

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