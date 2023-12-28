Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» проводят благотворительную акцию

Поучаствовать в акции может каждый. Для этого перейдите по ссылке «Поезд милосердия», нажмите на любой вагон и выберите, какой категории нуждающихся вы хотите помочь. Пожертвование можно сделать онлайн на любую сумму, анонимно или после регистрации на сайте.
Собранные средства будут направлены на прохождение реабилитации или на приобретение специализированных колясок для детей с ДЦП, ходунков. Многодетным семьям из числа подопечных фонда подготовят подарки — наборы товаров первой необходимости с новогодней атрибутикой. Часть пожертвований направят на приобретение подарков одиноким ветеранам.
Акция продлится до 19 января 2024 года. По завершении акции на сайте фонда «Милосердие» будет опубликован подробный отчет.