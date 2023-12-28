Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» проводят благотворительную акцию

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и социальный партнер компании - благотворительный фонд «Милосердие» — проводят традиционную акцию «Поезд милосердия», которая поможет собрать средства для новогодних подарков тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям Алтайского края.

Поучаствовать в акции может каждый. Для этого перейдите по ссылке «Поезд милосердия», нажмите на любой вагон и выберите, какой категории нуждающихся вы хотите помочь. Пожертвование можно сделать онлайн на любую сумму, анонимно или после регистрации на сайте.

Вязаное сердечко в руках. Источник: компания Алтай-Кокс.

Собранные средства будут направлены на прохождение реабилитации или на приобретение специализированных колясок для детей с ДЦП, ходунков. Многодетным семьям из числа подопечных фонда подготовят подарки — наборы товаров первой необходимости с новогодней атрибутикой. Часть пожертвований направят на приобретение подарков одиноким ветеранам.

Акция продлится до 19 января 2024 года. По завершении акции на сайте фонда «Милосердие» будет опубликован подробный отчет.