Отмена салютов, резкие перепады температур и отверженное здание. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

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Майских праздничных салютов в Барнауле не будет

По сообщению пресс-центра администрации города, данная мера связана с обеспечением безопасности барнаульцев.

Хотя еще полторы недели назад сообщалось местах праздничных салютов в Барнауле. Так, планировалось, что 1 мая праздничный фейерверк запустят с акватории Оби. Будет выпущено восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов. Длительность — не менее пяти минут.

А на День Победы фейерверк хотели провести на площади Сахарова. Планировалось, что пустят 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов. Длительность — около семи минут.

Салют на 9 мая 2023. Дмитрий Лямзин

Крупнейшая энергокомпания Алтая сменила название

«Барнаульская генерация» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию») с 19 марта стала называться «СГК-Алтай», следует из публикации единого госреестра юридических лиц. Изменился и ее официальный руководитель: с 11 марта генеральный директор - Игорь Лузанов.

После смены названий подписывать допсоглашения не нужно, сообщил юрист altapress.ru.

Барнаульская ТЭЦ-2

Резкие перепады температур и порывистый ветер придут на выходных

Суббота

В ночь на 27 апреля температура воздуха упадет до -1..-6 градусов. Однако днем жителей края порадуют +16 градусов тепла.

День пройдет без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Воскресенье

Ночью 28 апреля также ожидают заморозки: температура воздуха составит 0...-5 градусов.

Завершающий день недели пройдет без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Апрельский снег. altapress.ru

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