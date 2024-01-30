Кухонные споры по истории и подорожавший бассейн. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Билеты в самый популярный бассейн Барнаула подорожают
Речь про "Обь". Стоимость билета для купания по вечерам в будние и в выходные увеличится до 400 рублей.
Оказалось, это связано с тем, что у объекта выросли расходы на коммуналку и заработные платы. Что очевидно. Из-за повышения МРОТ в 2024 году, фонд оплаты труда у спорткомплекса увеличится на 660 тыс. рублей в месяц.
Как изменятся расценки у бассейна — смотрите здесь.
Почему дорожают любимые пельмешки
Наш корреспондент пообщался с генеральным директором компании «Меленка» Олегом Сергеевым. Он рассказал, что 2023 год стал рекордным по росту затратной части. Подорожание мяса, яиц, упаковки повлияло и на цену полуфабрикатов.
При этом Олег Сергеев заявил, что пельмени — это классика жанра. Даже при том, что людям стало больше нравиться заказывать еду в доставке, чем готовить самим - полуфабрикаты останутся в фаворитах.
Полное интервью читайте здесь.
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