14 июля
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Жизнь

Алла Пугачева тратит огромные деньги в Юрмале и собирается на фестиваль

Алла Пугачева вместе с семьей каждое лето проводит в Юрмале и тратит огромные суммы на отдых. Также она собирается посетить фестиваль своей близкой подруги Лаймы Об этом сообщает StarHit.

Алла Пугачева в костюме от Валентина Юдашкина.
Алла Пугачева в костюме от Валентина Юдашкина.
"Комсомольская правда"

Артистка вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и детьми на днях прибыла в Юрмалу и уже арендовала роскошную виллу «Марта» площадью 210 кв. м.

По данным источника, в жаркий летний сезон аренда виллы обходится в 150 тыс. в месяц. Подобное жилье сдается только на длительный срок. Поэтому, скорее всего, звездная семья проживет в Юрмале до конца лета.

Также стало известно, что в конце июля в Юрмале состоится фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Как известно, Лайма - близкая подруга Пугачевой, и вероятнее всего артистка придет на концерт.

Также несколько выступлений заявлено у Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Он собирается выйти на сцену в латвийских городах, включая Юрмалу.

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