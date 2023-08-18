Алла Пугачева прислала венок на похороны клоуна

Публика знает его в образе легендарного клоуна Андрюши, напоминает LIFE. Венок из белых роз прислала певица Алла Пугачева — его установили у изголовья гроба.
Что произошло
Андрея Николаева экстренно госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи. Требовалась операция, однако он отказался.
Легендарный клоун Андрюша умер на 86-м году жизни.
Об артисте
Андрей Николаев — народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».
Он также преподавал в ГИТИС, был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других артистов.