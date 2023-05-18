19 мая
﻿
Жизнь

Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом. Полный текст

Алла Пугачева поддержала Евгения Ройзмана* (признан иноагентом Минюстом РФ), над которым идет суд 18 мая. Народная артистка передала свою характеристику на политика, передает Е1.ru.

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

"Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась", - написала Алла Пугачева.

Алла Пугачева попросила "учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу" и подписалась: "Ваша Алла Пугачева".

В Октябрьском районном суде Екатеринбурге проходит уже третье заседание по делу Ройзмана*. Экс-мэра Екатеринбурга обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Обвинения ему предъявили по части 1 статьи 280.3 УК РФ.

* - признан иноагентом Минюстом РФ.

Почитать об этом деле можно здесь.

Напомним, Пугачева приезжала в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Но быстро вернулась в Израиль, где живет сейчас вместе с мужем и детьми.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость