Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом. Полный текст

Алла Пугачева поддержала Евгения Ройзмана* (признан иноагентом Минюстом РФ), над которым идет суд 18 мая. Народная артистка передала свою характеристику на политика, передает Е1.ru .

"Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась", - написала Алла Пугачева.

Алла Пугачева попросила "учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу" и подписалась: "Ваша Алла Пугачева".

В Октябрьском районном суде Екатеринбурге проходит уже третье заседание по делу Ройзмана*. Экс-мэра Екатеринбурга обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ.

Обвинения ему предъявили по части 1 статьи 280.3 УК РФ.

* - признан иноагентом Минюстом РФ.

Почитать об этом деле можно здесь.

Напомним, Пугачева приезжала в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Но быстро вернулась в Израиль, где живет сейчас вместе с мужем и детьми.