Алла Пугачева объяснила, кого назвала холопами, рабами и рассказала о своем богатстве

Народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к своим критикам на своей странице в соцсети.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".

Она назвала их «недоличностями», «завистниками и клеветниками». По ее словам, критики «пытаются оттолкнуть от нее людей», ради которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

Также певица призналась в любви к российскому народу, назвала его «заложником».

Также Алла Пугачева заявила, что «свою миссию выполнила» и давно не поет, но ее «уставший голос» до сих пор звучит, «и ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат». Примадонна пообещала дожить «до победы света над тьмой», указывает Газета.Ru.

А главным богатством она назвала свою свободу.

Что произошло

В октябре 2022 года Алла Пугачева опубликовала в соцсети пост, посвященный хейтерам.

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами», — написала певица.

После этого поста на артистку обрушился и продолжается до сих пор шквал критики.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров спрогнозировал незавидное будущее звездной паре — Народной артистке СССР Алле Пугачевой и Максиму Галкину*. По мнению парламентария, По его мнению, они лишатся всей своей зарубежной недвижимости и будут там никому не нужны. Соответственно, дети пары — Лиза и Гарри — останутся без наследства.

При этом адвокат прокомментировал сообщения о тяжелой болезни Аллы Пугачевой.

Еще до отъезда из России в Израиль у Примадонны сильно ухудшилось состояние здоровья, сообщали многие СМИ.

По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, Алла Борисовна прекрасно себя чувствует и не выглядит на свой возраст. Адвокат также подчеркнул, что такие обсуждения — показатель того, что даже после отъезда Пугачева остается звездой.

*Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).