Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали с инфарктом

SHOT сообщает, что накануне вечером 5 февраля актера Александра Панкратова-Черного госпитализировали с инфарктом. Это был предварительный диагноз.
Он пожаловался на сильную боль в груди и в квартиру его уже заводил водитель. Панкратову-Черному вызвали скорую, по первоначальному осмотру, врачи сделали вывод, что это инфаркт.
В больнице диагноз не подтвердился. Оказалось, что у актера перелом пяти ребер. Оказывается, что травма произошла у артиста еще на гастролях в Красноярске, где он подскользнулся и упал.
На фоне перелома ему и стало тяжело дышать, врачи зафиксировали неполную вентиляцию легкого.
В настоящее время актеру рекомендовали полный покой.
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