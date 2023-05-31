Александр Терентьев: Пенсионные льготы должны распространяться на обоих многодетных родителей

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ внесла в Госдуму закон о досрочных пенсиях по старости многодетным отцам — мужчинам, имеющим троих и более детей. По действующему законодательству уходить на пенсию раньше, чем остальные — с 50–53 лет, имеют право только многодетные мамы. Пап этих детей государство вниманием обделило.

Чтобы исправить эту гендерную несправедливость, социалисты вышли с инициативой наделить обоих многодетных родителей правом на снижение пенсионного возраста.

Социальные льготы у многодетных отцов сегодня невелики, в основном они предоставляются детям из многодетных семей. Среди них — приоритетное поступление в детские сады, предоставление бесплатных рецептурных лекарств детям до шести лет, бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников, бесплатное школьное питание, — рассказал лидер партии СР-ЗП Сергей Миронов.

Партийцы предлагают законодательно разрешить многодетным отцам уходить на пенсию в 58 лет, если в семье трое детей, в 57 лет — если четверо детей, и в 55 лет – если пять и более детей. При этом трудовой стаж должен быть не менее 20 лет.

Если льгота положена гражданину за количество детей, воспитывающихся в семье, то она должна одинаково распространяться на обоих родителей. Какая разница — папа или мама? У нас папы могут уходить в декрет, а на пенсию раньше почему-то не могут пойти, — прокомментировал инициативу депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Эту законодательную "дележку" нужно устранить. Тем более, когда в стране сложная демографическая ситуация, многодетные родители должны максимально поддерживаться государством.

Для выплаты досрочной пенсии по старости многодетным отцам нужно будет увеличить расходы Социального фонда. По оценке социалистов, на текущий момент для этого потребуется около 8,7 миллиарда рублей в год.

Деньги в масштабах фонда небольшие. Убежден, что при желании вопрос можно быстро решить. Надеюсь на поддержку депутатов из других фракций, — заключил Сергей Миронов.

Есть уверенность, что многодетные отцы также надеются на поддержку справедливой инициативы.