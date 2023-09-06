Акулы атаковали катамаран кругосветной экспедиции с россиянами. Судно начало тонуть в Тихом океане

4 сентября хищники повредили левый баллон. Так путешественники держались около суток. Однако накануне на них снова напали и разорвали правый баллон. Катер начал тонуть и они подали сигнал SOS.
Куратор группы отметила, что при спасении люди были уже в воде. Через 45 минут путешественников спас панамский сухогруз, катамаран затонул.
Члены команды думаю продолжать экспедицию, только пока не понятно, на чем.
Что за экспедиция
Экспедицию посвятили 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды российскими моряками. В море они отправились в 2021 году из Санкт-Петербурга.
Кто находился на борту
На борту находились Ковалевский, Березкин, а также матрос Егор Музилеев со своей чихуахуа. 16 марта этого года они попали в шторм. Их также спас сухогруз под панамским флагом.
На острове Пасхи ребята отыскали новый катер и отправились дальше, только в новом составе (собака-путешественница с хозяином сошли).