12 января
Промышленность Алтая
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Жизнь

Ах и ох. Давайте выберем главные события 2023 года в Алтайском крае — опрос altapress.ru для читателей

Редакция altapress.ru собрала 10 главных событий 2023 года в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, социальной жизни и других сферах Алтайского края по нашей версии. И мы предлагаем нашим читателям проголосовать за самое важное из них, чтобы составить топ — можно выбрать несколько вариантов. В список мы специально не включили выборы губернатора, поскольку это регулярное событие.

Опрос будет доступен до 22:00 вечера 13 января. Результаты будут опубликованы утром 15 января.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023.
Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023.
Анна Зайкова

Напомним, ранее мы опросили более 60 экспертов из Алтайского края, и они уже сделали свой выбор. О том, что больше всего волновало в прошедшем году политиков, министров, бизнесменов, врачей и культурных деятелей — читайте в нашем материале.

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