Агрономы рассказали, как садоводам спасти растения от аномальной жары

Руководитель садового центра "Сияние" Наталья Иванцова в беседе с VN.ru рассказала , как защитить растения от жаркой погоды.

Поливать грядки в жару не стоит. Лучше применить капельный ночной полив, а также увлажнить почву в вечернее время.

Спасти растения поможет разбрызгивание воды. Особенно это важно для декоративных и плодовых культур.

По словам специалиста, теплицу в жаркие дни лучше держать открытой и прикрыть ее сеткой. Кроме того, стоит открыть все форточки.

При температуре +30 градусов пыльца начинает стерилизоваться, поэтому томаты не завязываются.

"Желательно даже опрыскивать саму теплицу, чтобы снижать температуру", – рассказала Наталья Иванцова.

Недавно высаженные растения стоит прикрывать пластиковыми ящиками или коробками, а грядки — скошенной травой или сеном. Это поможет сохранить влагу в почве.

Ранее синоптики рассказали, когда аномальная жара покинет Алтайский край.