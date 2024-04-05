Агенту «Росгосстраха» из АЦ «Рубцовский» в Алтайском крае Валентине Резинковой объявлена благодарность президента РФ

Очень добрый человек, отзывчивый и открытий по отношению к людям, — так охарактеризовала Валентину Григорьевну Резинкову руководитель АЦ «Рубцовский» Людмила Аверкина, которая проработала вместе с награжденной более 40 лет. — Без ее позитива и творческого подхода к любому делу вообще трудно представить наш коллектив.

Валентина Резинкова пришла на работу в Инспекцию Госстраха по городу Рубцовску на должность страхового агента в теперь уже далеком 1980 году. Как отмечает директор филиала «Росгосстрах» в Алтайском крае Екатерина Саблина, у Валентины Григорьевны — один из самых больших в АЦ «Рубцовский» «госстраховский» стаж.

Родилась Валентина Резинкова в небольшом селе Половинка Алтайского края. В 1970 году после окончания средней школы устроилась на работу в Бийское трамвайное управление, а спустя пять лет переехала в Рубцовск. Уже 44 года она помогает своим землякам защищать их риски — страхует их жизнь и здоровье, дома, автомобили, гражданскую ответственность. Рассказывает о возможностях страхования, помогая каждому подобрать страховое предложение, максимально учитывающее потребности конкретного человека.

За Валентиной Григорьевной закреплена достаточно большая территория — город Рубцовск и прилегающий район, но без ее внимания земляки не остаются — находит время на встречи. С годами, конечно, возраст берет свое, и к живущим в отдалении клиентам ходить бывает сложно. На помощь приходит взрослый сын, который и сам какое-то время проработал в «Росгосстрахе» агентом, а теперь время от времени выполнят у мамы роль личного шофера — никогда не откажется подвезти по нужному адресу.

Всего у Валентины Григорьевны Резинковой на руках одновременно более одной тысячи страховых договоров, и их количество постоянно увеличивается: люди доверяют своему агенту. И она рада им помочь, как, например, в 2022 году, когда сгорели два застрахованных в «Росгосстрахе» дома. Валентина Григорьевна помогла погорельцам собрать необходимые документы, чтобы они быстрее получили страховую выплату.

За успехи в труде Валентина Григорьевна неоднократно поощрялась руководством компании «Росгосстрах» и ее филиала в Алтайском крае.

Наша Валентина Григорьевна по праву достойна такой высокой награды, — говорит Екатерина Саблина. — Для нее нет невыполнимых задач. Энергичная, ответственная, обязательная, с хорошим чувством юмора, она располагает к себе людей, к ней тянутся коллеги. Можно сказать, что она сохраняет в себе тот «дух Госстраха» и те традиции компании, которые и сделали ее легендарной. И передает эти обычаи вновь пришедшим агентам. Мы от всего сердца желаем нашей дорогой коллеге счастья, здоровья и неиссякаемой энергии на долгие годы.

Свои поздравления с заслуженной наградой В. Г. Резинковой направил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев, пожелав ей здоровья, благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании.

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