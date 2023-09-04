Агафон Огуменник: народные традиции и приметы на 4 сентября

Народные традиции на Агафона Огуменника
Православная церковь чтит память мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал в начале IV века.
Это хороший день для уборки по дому, крещения детей и взрослых, проведения свадьбы.
В этот день следует сделать как можно больше добрых и бескорыстных дел. Если сделать доброе дело — к человеку оно вернется трижды.
Сон в ночь на 4 сентября может показать дело, профессию или направление деятельности, в котором человек может по-настоящему преуспеть.
Сосновый лес.
"Домстрой".
Что запрещено делать на Агафона Огуменника
- Дарить и принимать подарки - то и другое повлечет за собой череду мелких неприятностей.
- Отправляться в дальнюю дорогу, путешествие, поездку или поход - в пути могут мешать различные неприятности и непредвиденные обстоятельства.
- Думать о плохом, вспоминать неприятные происшествия из прошлого - дурные мысли могут воплотиться в реальную жизнь.
Лес, природа.
pixabay.com/
Народные приметы на 4 сентября
- Ясный день — хорошая погода продлится четыре недели.
- Туман утром быстро рассеивается — к продолжительной хорошей погоде.
- Много орехов уродилось, но мало грибов — зима окажется суровой, с обилием снега.
- Паутина летит на большой высоте — зима предстоит холодная.
- Филин рядом с домом ухает — нужно быть осторожными, где-то рядом бродит леший.
- В этот день, по приметам, часто дует ветер.
- Холодный дождь — клева рыбы не будет.
- Теплый и сухой день сегодня — к поздней зиме.
- Много желудей на дубах — много снега перед Рождеством.
- Муравьи по верхушкам травы бегают — зимой снег будет глубокий.