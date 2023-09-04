4 сентября
﻿
Жизнь

Агафон Огуменник: народные традиции и приметы на 4 сентября

4 сентября 2023 года проходит народный праздник Агафон Огуменник.

Лес.
Лес.
CC0

Народные традиции на Агафона Огуменника

Православная церковь чтит память мученика Агафоника Никомидийского, который пострадал в начале IV века.

Это хороший день для уборки по дому, крещения детей и взрослых, проведения свадьбы.

В этот день следует сделать как можно больше добрых и бескорыстных дел. Если сделать доброе дело — к человеку оно вернется трижды.

Сон в ночь на 4 сентября может показать дело, профессию или направление деятельности, в котором человек может по-настоящему преуспеть.

Сосновый лес.
Сосновый лес.
"Домстрой".

Что запрещено делать на Агафона Огуменника

  • Дарить и принимать подарки - то и другое повлечет за собой череду мелких неприятностей.
  • Отправляться в дальнюю дорогу, путешествие, поездку или поход - в пути могут мешать различные неприятности и непредвиденные обстоятельства.
  • Думать о плохом, вспоминать неприятные происшествия из прошлого - дурные мысли могут воплотиться в реальную жизнь.
Лес, природа.
Лес, природа.
pixabay.com/

Народные приметы на 4 сентября

  • Ясный день — хорошая погода продлится четыре недели.
  • Туман утром быстро рассеивается — к продолжительной хорошей погоде.
  • Много орехов уродилось, но мало грибов — зима окажется суровой, с обилием снега.
  • Паутина летит на большой высоте — зима предстоит холодная.
  • Филин рядом с домом ухает — нужно быть осторожными, где-то рядом бродит леший.
  • В этот день, по приметам, часто дует ветер.
  • Холодный дождь — клева рыбы не будет.
  • Теплый и сухой день сегодня — к поздней зиме.
  • Много желудей на дубах — много снега перед Рождеством.
  • Муравьи по верхушкам травы бегают — зимой снег будет глубокий.

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость