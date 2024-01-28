А король-то голый? Продюсер рассказал о финансовом положении Филиппа Киркорова

Продюсер Сергей Лавров выразил мнение, что певец Филипп Киркоров не успел скопить состояние за годы работы на эстраде, пишет "МК".

По словам продюсера, Киркоров всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу.

Поп-король российской эстрады вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя.

Также певец брал кредиты, чтобы оплатить шикарные декорации и спецэффекты на концертах, указывает Газета.Ru.

Ранее Киркорова, уехавшего из России после вечеринки Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке. Короля эстрады заметили возле Madison Square Garden — именно там проходило шоу Мадонны. Также с ним в компании был мужчина, который тоже набрал мерча.

Также стало известно, какое будущее ждет Филиппа Киркорова после "голой вечеринки" и бойкота телеканалов.

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