А король-то голый? Продюсер рассказал о финансовом положении Филиппа Киркорова

По словам продюсера, Киркоров всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу.
Поп-король российской эстрады вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя.
Также певец брал кредиты, чтобы оплатить шикарные декорации и спецэффекты на концертах, указывает Газета.Ru.
Ранее Киркорова, уехавшего из России после вечеринки Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке. Короля эстрады заметили возле Madison Square Garden — именно там проходило шоу Мадонны. Также с ним в компании был мужчина, который тоже набрал мерча.
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