А как же шашлык: россиян предупредили о крупном штрафе за разведение огня на даче

За разведение открытого огня на загородном участке россиянам грозит штраф до 50 тыс. рублей. О наказании за костер на даче предупредил юрист Сергей Коломийцев, пишет aif.ru.

За разведение костра нарушителя могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение от 10 до 20 тысяч рублей.

Причем если огонь развели соседи на своем участке, юрист предлагает с ними поговорить. Не помогает — обратиться в правление СНТ, администрацию населенного пункта, отделение МЧС, полицию или Роспотребнадзор.

Эксперт поясняет, что лучше отправить жалобу во все учреждения, прикрепив доказательства в видео фото и видео.

В случае, когда костер стал причиной пожара и повредил имущество, взыскание достигнет 50 тыс. рублей плюс компенсация ущерба.