«А, это алтайское?!» заставит гордиться региональными брендами

25 мая, ко Дню российского предпринимательства, в парке культуры и отдыха «Изумрудный» пройдет Фестиваль малых производств «А, это алтайское?!». Он соберет на одной площадке предпринимателей из разных отраслей для которых будет организовано 5 площадок: «А — это стильно»!, «А — это вкусно»!, «А — это нужно»!, «А — это радостно»!, «А — это творчество»!

«А, это алтайское?!» — событие, в котором рождается любовь к нашим брендам.



Гостей праздника ожидает яркая концертная программа, интерактивы и мастер-классы, викторины, призы и подарки, консультации стилистов, фотозоны, ярмарка фермерских продуктов и ремесленничества. В амфитеатре парка пройдет семинар для предпринимателей и специалистов индустрии моды, где спикеры расскажут о тенденциях моды на предстоящий сезон, поделятся опытом и успешными кейсами.



А на главной сцене Фестиваля состоится модный показ «А-стиль», где ведущие алтайские дизайнеры покажут свои коллекции.



На центральной аллее парка для детей будет работать площадка развлекательных мероприятий от социальных предпринимателей региона. Для них будут организованы творческие мастер-классы, конкурсы, эстафеты, настольные игры, шоу показ детской одежды от алтайских производителей и дизайнеров «СТИЛЬНО И МОДНО, сделано на АЛТАЕ».

Мероприятие проводится управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с Центром «Мой бизнес» в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

25 мая в парке культуры и отдыха «Изумрудный» пройдет Фестиваль малых производств. Источник: Центр «Мой бизнес».

0+

Самое важное - в нашем Telegram-канале