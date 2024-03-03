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Приметы народного дня Овсянки - 3 марта. Традиции и запреты

3 марта проходит народный праздник птички Овсянки и церковный день памяти святителя Агапита исповедника. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Птица Обыкновенная овсянка.
Птица Обыкновенная овсянка.
Открытые источники

Традиции в день святителя Агапита

По старинным поверьям, Ярило в этот день берется за соху и борону, чтобы проверить их готовность к ближайшим посевным работам, исправить поломки.

Поэтому следует проверить и починить инвентарь и инструменты, которые будут задействованы в полевых работах весной, в огороде и саду.

Особым почтением сегодня пользуется птичка Овсянка, которая является предвестницей наступающей весны. Прилет овсянок с юга говорит о том, что тепло уже скоро наступит.

Считают, что по прилету из южных регионов овсянка начинает петь: «Покинь сани! Покинь сани!», тем самым предсказывая скорый приход весны и таяние снегов.

Весна. Деревья распускаются.
Весна. Деревья распускаются.
Михаил Хаустов

Что запрещено делать 3 марта

  • Нельзя грустить, вспоминать о плохом, находиться в печали и дурном настроении — весь год провести в плохом настрое и упадке духа.
  • Не рекомендуется сегодня носить одежду черного цвета — к проблемам и сложностям.
  • Увидеть овсянку — к успеху в том или ином деле. Однако нельзя искать овсянку специально, ходить в места, где она может обитать — в этом случае обмануть судьбу не получится, могут начаться неприятности.
  • Нельзя выбрасывать хлеб, выпечку, печенье, кондитерские изделия — могут быть различного рода неурядицы. Если хлеб засох, не годится к употреблению, лучше его скормить птицам.
  • Нельзя вечер проводить в одиночестве.
  • Нельзя делать ремонт — ничего не получится, придется переделывать.
  • Нельзя употреблять бранные и матерные слова, чертыхаться, упоминать в разговоре нечистого — нечисть будет буянить и бедокурить в доме.
Весна. Деревья распускаются.
Весна. Деревья распускаются.
Михаил Хаустов

Народные приметы в день Овсянки

  • Овсянки прилетели — к скорому наступлению теплой весны.
  • Туман — к сырому лету.
  • Сосульки свисают с крыш — зима не собирается сдаваться, будет продолжаться еще долго.
  • Деревья в лесу трещат — ожидайте мороз.
  • Звезд на ночном небе мало — перед снегопадом.
  • Круг вокруг луны — к похолоданию.
  • Кучевые облака — к потеплению.
  • Гром — год будет плодородным.
  • Облака на небе напоминают волны — к теплому дню.

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