Приметы народного дня Овсянки - 3 марта. Традиции и запреты

Традиции в день святителя Агапита
По старинным поверьям, Ярило в этот день берется за соху и борону, чтобы проверить их готовность к ближайшим посевным работам, исправить поломки.
Поэтому следует проверить и починить инвентарь и инструменты, которые будут задействованы в полевых работах весной, в огороде и саду.
Особым почтением сегодня пользуется птичка Овсянка, которая является предвестницей наступающей весны. Прилет овсянок с юга говорит о том, что тепло уже скоро наступит.
Считают, что по прилету из южных регионов овсянка начинает петь: «Покинь сани! Покинь сани!», тем самым предсказывая скорый приход весны и таяние снегов.
Что запрещено делать 3 марта
- Нельзя грустить, вспоминать о плохом, находиться в печали и дурном настроении — весь год провести в плохом настрое и упадке духа.
- Не рекомендуется сегодня носить одежду черного цвета — к проблемам и сложностям.
- Увидеть овсянку — к успеху в том или ином деле. Однако нельзя искать овсянку специально, ходить в места, где она может обитать — в этом случае обмануть судьбу не получится, могут начаться неприятности.
- Нельзя выбрасывать хлеб, выпечку, печенье, кондитерские изделия — могут быть различного рода неурядицы. Если хлеб засох, не годится к употреблению, лучше его скормить птицам.
- Нельзя вечер проводить в одиночестве.
- Нельзя делать ремонт — ничего не получится, придется переделывать.
- Нельзя употреблять бранные и матерные слова, чертыхаться, упоминать в разговоре нечистого — нечисть будет буянить и бедокурить в доме.
Народные приметы в день Овсянки
- Овсянки прилетели — к скорому наступлению теплой весны.
- Туман — к сырому лету.
- Сосульки свисают с крыш — зима не собирается сдаваться, будет продолжаться еще долго.
- Деревья в лесу трещат — ожидайте мороз.
- Звезд на ночном небе мало — перед снегопадом.
- Круг вокруг луны — к похолоданию.
- Кучевые облака — к потеплению.
- Гром — год будет плодородным.
- Облака на небе напоминают волны — к теплому дню.
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