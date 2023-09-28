Зубки на замок. Барнаульский ортодонт рассказал, как брекеты помогают добиться голливудской улыбки у ребенка

«У моего ребенка кривые зубы», - с такой жалобой чаще всего обращаются родители к ортодонту. Самым эффективным решением этой проблемы считаются брекет-системы. Однако не все родители и дети согласны на это. Ортодонт детской стоматологической поликлиники (ДСП) №2 Семен Воднев рассказал, почему брекеты не так страшны, как кажутся, а кривые зубы — меньшее из зол.

Зачем выравнивать зубы в детском возрасте

Семен Воднев работает ортодонтом уже пять лет. В ДСП №2 он пришел сразу после окончания Алтайского государственного медицинского университета. Там он отучился по специальности «Стоматология».

Ровные зубы нужны не только для красивой улыбки, но и для общего здоровья пациента. Так из-за нарушенного прикуса человек может плохо пережевывать пищу, что плохо скажется на его пищеварении. А неправильное положение зубов может привести к осложнению гигиены полости рта и дальнейшему кариесу.

Семен Воднев отмечает, что ровность зубов во многом зависит от наследственности. Также влияют и внешние факторы: нарушение носового дыхания, неправильная функция языка привычка грызть ручки и карандаши и другое.

«Выровнять зубы — не проблема. Гораздо сложнее скорректировать неправильный прикус», - считает врач.

Семен Воднев, детский ортодонт Юлия Дильман

По словам ортодонта, патологии прикуса лучше всего корректировать в детском возрасте, когда у ребенка формируется зубочелюстная система. В этот период врач может исправить неправильное положение челюсти, например, с помощью съемных аппаратов. Со взрослыми пациентами так удается не всегда и приходится прибегать уже к хирургическим вмешательствам.

В зависимости от проблемы врач составляет индивидуальный план лечения. С одними детьми приходится работать как можно раньше, а лечение других требует полного формирования зубочелюстной системы.

Так ли уж эффективны брекеты

По мнению специалистов, брекет-система остается самым действенным способом для корректировки. «Это классика жанра, она проверена временем и уже не раз доказывала свою эффективность», - заявляет Семен Воднев.

Однако брекеты пугают многих: детей — странными замочками на зубах, родителей — высокой ценой. Средняя стоимость полного курса лечения составляет 200 - 250 тыс. рублей.

В свое время негативное впечатление сложили детские мультфильмы, в которых брекеты носили только персонажи-неудачники.

Слепок зубов Юлия Дильман

«Раньше брекет-системы были мало распространены, из-за чего люди начинали их стесняться. К счастью, сейчас ситуация изменилась. Брекеты стали носить и дети, и взрослые. Для некоторых школьников это даже стало способом самовыражения», - рассказывает Семен Воднев.

Есть у врачей и одна хитрость. При ношении лигатурных систем дуга фиксируется с помощью маленьких силиконовых резинок, которые могут быть самых разных цветов. Детям очень нравится выбирать яркий оттенок и тем самым украшать зубки.

Тем не менее, отмечает ортодонт, ребенок сам должен быть готов к ношению брекетов. Иначе лечение превратится в самое настоящее мучение. По словам Семена Воднева, первая половина успеха зависит от врача, а вторая — от самого пациента:

«Если ребенок изначально не хочет устанавливать брекеты, то он не будет соблюдать правила гигиены и диету при их ношении. Это будет приводить к постоянным поломкам брекет-системы, из-за чего начнет увеличиваться время коррекции и цена. Нам это ни к чему, поэтому в таких случаях мы переносим установку, пока ребенок сам этого не захочет».

Брекеты Freepic

Альтернатива железным замкам

Некоторых не устраивает постоянное ношение брекетов, поэтому родители отдают предпочтение их съемным аналогам: пластинам, каппам. Например, их используют для детей до 12 лет, когда еще не выпали молочные зубы.

Трейнер — силиконовая каппа, которая надевается сразу на верхнюю и нижнюю челюсть. Он одновременно действует на зубы, челюсти и мышцы, фиксируя рот в правильном положении.

— силиконовая каппа, которая надевается сразу на верхнюю и нижнюю челюсть. Он одновременно действует на зубы, челюсти и мышцы, фиксируя рот в правильном положении. Пластина - конструкция, состоящая из пластиковой основы и металлических элементов. Она фиксируется на зубах при помощи металлических крючков и применяется для удержания зубов в правильном положении.

- конструкция, состоящая из пластиковой основы и металлических элементов. Она фиксируется на зубах при помощи металлических крючков и применяется для удержания зубов в правильном положении. Элайнеры - прозрачные каппы, которые оказывают на зубы постоянное давление и тем самым смещают их в правильном направлении.

Главный плюс — конструкцию можно снимать и надевать. Однако ее эффект слабее из-за того, что каппа или элайнер не оказывают постоянного давления на зубы. Потому после 12 лет ортодонты советуют переходить на более надежные системы.

Слепок зубов Юлия Дильман

Во сколько лет можно ставить ребенку брекеты

Специалист отмечает, что наблюдаться у ортодонта стоит уже с пяти-шести лет. Врач будет следить за ростом зубочелюстной системы и сможет вовремя обнаружить патологию. И при неправильном прикусе ребенку предложат носить съемные трейнеры или пластины.

Полноценные брекет-системы рекомендуют ставить после прорезывания вторых моляров, обычно в 12-14 лет. В этом возрасте челюсть еще остается податливой, но зубы уже достаточно крепкие, чтобы выдержать нагрузку без повреждений.

Материал замочков

Решившись на установку брекетов, родители выбирают, из какого материала они могут быть сделаны.

Металлические — самые любимые ортодонтами брекеты. Они отличаются прочностью и эффективностью, так как быстрее двигают зубы. Систему делают из медицинской стали — сплава хрома и никеля, либо из сплава титана и никеля.

«К тому же металлический замочек можно легко приклеить обратно, если он отклеится по каким-либо причинам», - поясняет врач.

Брекеты Freepic

Керамические брекеты считаются более эстетическими, так как они близки по цвету к зубной эмали и не так заметны на зубах. Их чаще всего ставят в угоду красоте. Однако керамическая система не может похвастаться такой же прочностью и эффективностью, как металлическая. По этой причине брекеты приходится носить дольше.

Сапфировые делаются из искусственного кристалла и потому полностью прозрачные. Однако ортодонты не рекомендуют их из-за хрупкости. Потому систему ставят чаще всего на верхнюю челюсть при небольших проблемах.

К чему нужно быть готовым

В первую очередь, ребенок и сами родители должны набраться терпения, ведь брекеты носят в среднем 1,5 - 2 года. Дополнительно каждый месяц придется посещать ортодонта для постоянного наблюдения, дальнейшей коррекции, а также замены лигатур (если ребенку поставили лигатурные брекеты) и дуг.

Ношение брекет-системы требует немалой самодисциплины. На протяжении двух лет ребенок должен соблюдать диету, а именно не есть твердую пищу: орехи, сухарики, семечки, ириски и другие. Иначе замочки просто отклеятся от зубов. Что касается фруктов, например яблок, то их можно будет есть только дольками — кусать не рекомендуется.

Также потребуется больше времени на чистку зубов. Сам брекет плотно прилегает к зубу, благодаря чему под него не попадают остатки пищи и не оседает налет. Однако пространство вокруг замочка подвержено загрязнению, поэтому нужно тщательно чистить его, чтобы не допустить кариеса и воспаления десен. Для этого существуют специальные межзубные ершики.

Рабочий стол Юлия Дильман

«Не зря среди людей ходит миф о том, что после брекетов могут портиться зубы. Однако виновата в этом не брекет-система, а плохая гигиена», - комментирует Семен Воднев.

Врачи предупреждают и о неприятных ощущениях сразу после установки брекетов.