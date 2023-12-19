Жительница Барнаула проснулась во время операции и отсудила у госпиталя 40 тыс. рублей

Проснувшаяся во время операции горожанка осталась недовольна работой хирургов и медсестрами, которые обсуждали ее внешность, сообщает " Банфакс ".

В Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн женщине удаляли грыжу в районе послеоперационного рубца. Пациентка утверждает, что во время операции она проснулась, чувствовала боль и слышала, как медсестры ее обсуждают.

Помимо качества анестезии женщину не устроили длина сечения и качество шва. Она обратилась с претензиями в суд и потребовала компенсацию морального вреда — 3 млн рублей. В качестве возмещения утраченного заработка горожанка запросила 140 тыс. рублей.

Суд удовлетворил требования частично и обязал медицинскую организацию выплатить 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее хирурги оставили скальпель в теле пациентки после операции.