Женщина выпила два литра воды за 20 минут, потеряла сознание и не очнулась

По словам ее брата, девушка выпила четыре бутылки воды по 473 мл в течении 20 минут.
Никаких симптомов не было, но позже, находясь, у себя в гараже, она потеряла сознание и больше не очнулась.
Врач сказал, что из-за быстрого употребления большого количества воды у нее случилось сильное воспаление мозга.
Доктор отметил, что такое бывает, если человек пьет много воды, а в организме недостаточно натрия, сообщает Lenta.ru.
Ранее в Новосибирске родителей девочки, которая выпила йогурт и умерла, обвинили в ее избиении.