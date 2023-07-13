Здание поликлиники на Горе в Барнауле «пошло ходуном». Когда его отремонтируют?

На аварийно-восстановительные работы филиала барнаульской поликлиники №1 выделено выделено более 28 млн рублей из краевого бюджета, стройка началась весной 2023 года, а к сентябрю ее планируют завершить.

По всем нормам

Работы ведет компания «Дом нового тысячелетия». На текущий момент подрядная организация провела демонтаж, приступила к стяжке стен помещения. Подрядчик обещает завершить запланированные работы к сентябрю, а после начнется капитальный ремонт здания, на который планируют потратить более 108 млн рублей.

«В ходе аварийно-восстановительных работ мы «нарядим» здание в железобетонную рубашку, усилим несущие конструкции, фундамент, а на этапе капитальных (после определения подрядчика) заменят все коммуникации, кровлю, проведут внутреннюю отделку, помещение обошьют металлокассетами. Это будет современная постройка, отвечающая всем требованиям санитарного законодательства», - говорят представители компании «Дом нового тысячелетия».

Ремонт поликлиники №1. Минздрав АК.

План переселения

Медучреждение на ул. Аванесова, 32 построили еще во времена Великой Отечественной войны, долгие годы оно было пятой городской поликлиникой. В 2014 году в результате реорганизации ее сделали филиалом поликлиники № 1. По словам главного врача поликлиники Елены Азаровой, здание послевоенной постройки уже тогда было в плохом состоянии.

«В 2015 году мы провели экспертизу, в результате которой здание признали аварийным. Своими силами мы сделали, что смогли. Укрепили колонны в подвале и сделали подпорки. Конечно, помещение по-прежнему оставалось не в лучшем состоянии, но там хотя бы можно было оказывать медицинскую помощь», – рассказывает главный врач.

Ремонт поликлиники №1. Минздрав АК.

В 2018 году на ул. Аванесова, 44 начали возводить жилой комплекс. Когда там забивали сваи, все здание филиала поликлиники вновь "пошло ходуном", вспоминает Азарова. Предполагалось, что старое здание врачи покинут насовсем, а филиал поликлиники № 1 переедет в пристройку к ЖК на Аванесова, 44. Но в итоге в пристройку вместо медучреждения "заехала" крупная торговая сеть.

С началом пандемии вопрос аварийного здания отошел на второй план. В 2022 году по просьбе пациентов филиала руководство поликлиники провелo строительную экспертизу, в ходе которой эксперты признали, что в таком состоянии эксплуатировать помещение совсем нельзя.

Ждут возвращения

Сейчас жители нагорной части Барнаула обслуживаются в филиалах поликлиники № 1 в главном корпусе (ул. Интернациональной, 62) и на ул. Анатолия. Но очень ждут возвращения в родные пенаты.

К этому филиалу прикреплены порядка 16 тыс. человек. Здесь им оказывалась первичная медико-санитарная помощь: работали терапевты, лаборатория, кабинеты ЭКГ, профилактики, физиотерапевтическое отделение.

Всего поликлинике №1 работает более 100 врачей 31 специальности и 150 представителей среднего медицинского звена, которые ежедневно принимают около 1,5 тыс. барнаульцев.