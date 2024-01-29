Взгляд изнутри. Алтайские онкологи начали использовать VR-технологии для исследования заболеваний

Врачи Алтайского краевого онкологического диспансера начали работать с навигационной системой виртуальной реальности Sirio. Она позволяет получить образцы клеток даже из глубоко расположенных опухолей и передает изображения анатомической области в режиме реального времени.

С точностью до сантиметра

Навигационная система Sirio - это специальная приставка к КТ-аппарату. Онкологи используют такие устройства для радиочастотных абляций (выжигание опухолей электрическим током определенной частоты) и химиоэмболизаций (введение медикаментов непосредственно в опухоль). Основное же предназначением Sirio - пункционная биопсия.

С помощью приставки врачи могут получить образцы клеток из глубоко расположенных опухолей и новообразований до 1 см. Ее предшественник - стандартная процедура пункционной биопсии под контролем КТ — на это не способна.

Работает Sirio следующим образом. Система в режиме реального времени выводит на экран 2D и 3D изображения анатомической области, в которой проводится процедура. «Одновременно с этим устройство показывает проекцию движения инструмента внутри тела, и врач, выполняющий вмешательство, может точно и быстро определять наилучшую траекторию введения иглы», — объясняют в пресс-службе диспансера.

Второе преимущество Sirio — быстрое время работы.

«Благодаря системам навигации время компьютерной томографии сокращается практически вдвое. Для онкологических пациентов это особенно важно, ведь в процессе лечения и диспансерного наблюдения они регулярно подвергаются лучевой нагрузке», — пояснила врач-рентгенолог Алтайского краевого онкологического диспансера Ольга Борисенко.

Первая проба

Краевому онкологическому диспансеру систему навигации предоставила компания-производитель на апробацию. Она проработает в учреждении три месяца. В будущем руководители клиники планируют приобрести собственную приставку, она уже включена в план модернизации текущего года.

Первым пациентом, которому провели пункционную биопсию с помощью Sirio, стала женщина с опухолью легкого. Работу алтайских врачей курировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения клиники Центробанка России, научный сотрудник национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Виталий Сорокин.

Навигационная система виртуальной реальности Sirio Пресс-служба алтайского онкодиспансера

Вкалывают роботы

Новые технологии все активнее внедряются в алтайское здравоохранение. Например, в 2023 году в Консультативно-диагностическом центре Алтайского края появился голосовой помощник врача. Это система, основанная на нейросети, которая ведет медицинскую документацию. Она переводит слова врача в текст.

Сейчас голосовой помощник работает в ультразвуковом отделении. В будущем в КДЦ планируют внедрить технологию в отделение лучевой диагностики, отделение эндоскопии и другие.

Голосовой помощник никак не скажется на скорости приема и качестве оказываемой помощи, уверяют в КДЦ.

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