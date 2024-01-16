Апчхи! Врачи рассказали о привычке, которая приводит к инсульту и инфаркту

Специалисты рассказали об опасных последствиях сдерживания чихания. Об этом пишет Lenta.ru.

Медики предупредили, что сдерживание чиха может привести к инсульту и инфаркту.

Когда человек закрывает нос при чихании, то выход микробов блокируется, а вся слизь идет в ухо через слуховую трубу. Это, кстати, может вызывать отиты.

Есть случаи, когда сдерживание чиха приводило к повреждению стремечка — одну из слуховых костей среднего уха, а также перегородки между костями и черепом. У пожилых людей может случиться инфаркт или инсульт.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о коварности храпа.

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