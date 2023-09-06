Моральные страдания. Врачи рассказали о лечении самого большого человеческого органа

«Насколько важна кожа для организма мы вспоминаем тогда, когда возникают какие-либо косметические проблемы и заболевания», - говорит заведующим организационно-методическим отделом краевого кожно-венерологического диспансера Ирина Ким. Она рассказала, сколько людей в регионе страдают заболеваниями кожи и как их лечат.

Кто болеет

За 2022 год в Алтайском крае зарегистрировано 106 895 случаев заболеваний кожи и подкожно-жировой клетчатки, из них впервые выявленные 83 328 случаев.

Результаты клинических исследований свидетельствуют о том, что в структуре дерматологических заболеваний в регионе 31% составляют больные с экземой, 29% — с острыми кожными заболеваниями, 22,5% — с псориазом, 17,5% — с другими хроническим дерматозами. Среди дерматологических больных преобладают лица 50-59 лет (34,5%), большинство - женщины (52,8%).

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Чем опасны кожные заболевания

Большинство дерматологических болезней не несут угрозы для жизни, они не страшные и вполне излечимые. Но их проявления доставляют серьезные неудобства. Зуд, угри, сыпь, покраснение и другие внешние симптомы скрыть невозможно.

"Кожные заболевания приносят моральные страдания, ведут к психологическому дискомфорту, становятся причиной потери аппетита, нарушения сна и снижения иммунитета. А это в свою очередь провоцирует нарушения в работе внутренних органов", - говорит Ирина Ким.

Кроме того, без соответствующего лечения кожные заболевания приводят к осложнениям и перерасти в хроническую форму.

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В чем причина

Причины кожных заболеваний в основном кроются в сбоях работы внутренних органов, являющихся своеобразной человеческой «лабораторией», а сбои могут быть вызваны инфекциями, неправильным и нерациональным питанием и стрессами.

Нередко кожа первой сигнализирует о возникшем заболевании внутренних органов. Дерматологи достаточно часто выявляют у больных, обратившихся с жалобами на зуд и высыпания такие заболевания, как сахарный диабет, поражения печени, желудочно-кишечного тракта, глистные инвазии, поражения кроветворной системы и др.

Длительно и упорно протекающие кожные проявления возможны и при онкологических заболеваниях внутренних органов.

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Где и лечат

Кожные заболевания нельзя пытаться лечить самостоятельно. Многие из них бывают вызваны вирусами, бактериями или грибками. Здесь требуется целый комплекс лечебно-диагностических процедур под контролем врача.

Специализированную дерматологическую помощь в крае оказываются на базе кожно-венерологического диспансера в Барнауле, а также в его филиалах в Бийске и Рубцовске (филиалы).

В крае функционируют два стационарных отделения помощи пациентам с кожными заболеваниями: в Барнауле на 55 коек и в Рубцовске на 16 коек. Имеется дневной стационар на в Барнауле на 15 коек, в Рубцовске – на 10.

В зависимости от вида, локации и стадии болезни могут быть назначены противовоспалительные, противовирусные, противогрибковые, антигистаминные препараты, средства для укрепления иммунитета, гормональные лекарства. В некоторых случаях требуется курс инъекций и капельниц. Для лечения многих нарушений применяются наружные средства: мази, кремы, гели или аэрозоли.

В терапии псориаза, экземы, угревой сыпи, рожистого воспаления, герпеса и других широко применяют физиолечение: УВЧ, ультрафонофорез, индуктотермия, лечебные ванны и другие процедуры.