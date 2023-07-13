Врачи рассказали, как чаще всего травмируются жители Алтайского края летом

Минздравоохранения РФ объявило неделей, направленной на снижение смертности от внешних причин. Они по статистике занимают третье место среди фатальных случаев после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. «Притом, что этих «внешних причин» в большинстве случаев человек может легко избежать, если будет внимательнее относиться к своему состоянию и окружающим обстоятельствам», - говорят врачи краевой клинической больницы скорой помощи.

Переломы и сотрясения

Внешние причины смерти - довольно большая категория. Сюда, по сути, относится все, что вызвано не болезнями. К примеру: случайные падения, утопления, отравления алкоголем, убийства и самоубийства, все виды транспортных несчастных случаев, в том числе дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, вызванные воздействием дыма, огня и пламени. В большинстве случаев эти причины случайны и устранимы, их можно избежать.

Летний период – особенно горячая пора для травматологов и нейрохирургов стационара краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Это экстренное отделение круглосуточно принимает пациентов со всех городов и районов Алтайского края с хирургической, травматологической, кардиологической и гинекологической патологиями.

В травматологические отделения люди, как правило, поступают с переломами, сотрясениями и ушибами головного мозга, ампутированными или травмированными конечностями и другими травмами, полученными при авариях, при работе со строительными инструментами и оборудованием, при падении с высоты, нырянии в необследованном водоме.

Медицина. Хирургия. ССО.

Берегите руки

В отделение травмы кисти больницы скорой медицинской помощи ежегодно поступают до сотни пациентов, получивших тяжелые травмы в быту при работе со строительными инструментами.

«Основная причина травматизма в быту – нарушение элементарной техники безопасности, когда неспециалист берется за сложный инструмент, требующий квалификации и строгого соблюдения правил безопасности, – говорит заведующий отделением Вячеслав Вигель. – Циркулярные пилы, бензопилы, болгарки и другой строительный инструмент в непрофессиональных руках может стать настоящим оружием. Эта техника способна нанести серьезную травму – размозжить, сдавить, отрубить пальцы и руку».

Факт Если случилась трагедия и произошла ампутация, то ни в коем случае нельзя опускать отчлененный сегмент в лед или холодную воду! Все необходимые процедуры должны выполнять только врачи. Первое, что нужно сделать - позвонить в скорую помощь. До приезда скорой необходимо наложить бинтовую асептическую повязку на поврежденную конечность. При кровотечении наложить жгут и обязательно записать время наложения, обеспечить неподвижность конечности.

Отделение травмы кисти. Пресс-служба БСМП.

Садоводам-любителям и строителям-самоучкам травматолог рекомендует при работе с инструментом всегда неукоснительно соблюдать технику безопасности, использовать защитные очки, перчатки. А правильнее будет доверить сложные и опасные работы профессионалу, который умеет обращаться с инструментом. «В любом случае это лучше, чем стать пациентом травматологического отделения», - заключает Вигель.

Осторожно, солнце

В летнее время серьезные проблемы могут возникнуть при длительном нахождении на солнце. Это не только солнечные ожоги, но и солнечные удары, способные привести к потере сознания. Как правило, в таких случаях больше страдают пожилые люди, но и молодежь не застрахована.

Если не следить за временем, проводимом на солнечном участке, можно получить перегрев организма. Он вызывает гипертермию, а та, в свою очередь, потерю сознания или же падение.

«В такие моменты человек дезориентирован и при падении может сломать не только конечности, но и ребра и позвоночник, – говорит заведующий травматологическим отделением №1 больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов. – Особенно аккуратно людям в возрасте нужно пользоваться лестницами – обязательно убедиться в их устойчивости».

Солнце. Магнитная буря. СС0

Врач призывает не находиться долго на открытом солнце не находиться без средств защиты. Кроме того, даже при хорошем самочувствии пожилым людям в жару стоит иметь при себе дополнительные средства опоры, например, палки для скандинавской ходьбы или тросточку. В моменты головокружения – дополнительная точка опоры лишней точно не будет.

Если человек почувствовал себя плохо, нужно как можно скорее попить прохладной воды, зайти в тень, чтобы отрегулировать температурный режим. И лучше сесть на землю при возникшем головокружении, чем упасть на нее.

Падение опасно травмами разной степени тяжести. Наиболее грозные последствия – перелом бедра, травма головы с развитием кровоизлияния в мозг.

«Травма ныряльщика»

Врачи нейрохирургического отделения больницы скорой помощи ежедневно обследуют до 40 пациентов с травмами центральной нервной системы. Причины травм – дорожные происшествия, падение с высоты и ныряние в водоемы.

Наиболее тяжелые случаи в летний период – это как раз травмы, полученные при нырянии в неизвестном водоеме. Часто - в состоянии алкогольного опьянения.

Характерная травма ныряльщика – это перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга вследствие резкого удара головой о дно. Чаще всего повреждаются четвертый, пятый и шестой позвонки шейного отдела. При ударе о дно деформируется позвоночный канал. Костные фрагменты позвонков или смещение их тел приводят к травматизации или сдавливанию спинного мозга.

Море. Лето. Пляж. Отдых. СС0

«Все зависит от изначальной тяжести травмы, - рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением больницы Евгений Черданцев. - Если спинной мозг поврежден, последствия в любом случае неизбежны. А если повреждение обширное, то исход будет неблагоприятный. Это парализация, парезы и другие тяжелейшие осложнения. Поэтому не исключено, что человек останется инвалидом».

Такие травмы могут закончиться и летальным исходом. «Если человек хотя бы остался в коляске и имеет возможность социально адаптироваться, это ему уже повезло», - считает врач.

Чтобы уберечься от травм и не попасть на больничную койку, Евгений Черданцев советует не подвергать себя лишнему риску, не нырять в непредназначенных для этого местах и не злоупотреблять алкоголем.