Врачи предупредили об опасной ошибке в туалете

Некоторые специалисты называют использование биде наиболее безопасным способом туалетной гигиены. Однако проблема заключается не в самом продукте, а в способе его применения.
Нужно действовать осторожно и промакивать интимные места так, чтобы не травмировать нежные ткани.
Специалист отмечает, что агрессивные составы мыла могут вызвать зуд. В некоторых случаях постоянно травмирование может привести к геморрою, вздутию вен в толстой кишке и кровотечению.
Лучше сего использовать многослойную и неотбеленную туалетную бумагу.
Часто люди совершают еще одну распространенную ошибку — при очистке совершают движение сзади вперед. Это приводит к попаданию бактерий в уретру и развитию инфекций мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут бесплатно проверить свое здоровье.