Врачи алтайской районной больницы станут «рекрутировать» кадры прямо в школах

Деньги

Заместитель главврача по медчасти, хирург Денис Коцуба и сам еще, можно сказать, молодой специалист. Он пришел в 2016 году. Соблазнился, как говорит, обширной и разносторонней практикой, которая есть в районе. В отличие от города, где каждый специалист узкий, здесь можно получить знания в разных областях хирургии.

«Активно работаем и с АГМУ и Барнаульским и Бийским медколледжами, - говорит врач. – Недавно рассказали обо всех преимуществах работы в районе. Программа «Земский доктор» предлагает выплату 1,5 млн рублей, специальная социальная выплата из краевого бюджета составляет от 14,5 до 18 тыс. рублей ежемесячно. Плюс компенсация найма жилья до 7 тыс. рублей ежемесячно. Это покрывает если не 100, то точно 80% от суммы платежа за аренду в районе».

Молодые специалисты в ЦРБ появляются каждый год, в 2022 году пришли два доктора – невролог и хирург. В сентябре ожидают, что устроятся два участковых терапевта – семейная пара.

По словам Дениса Коцубы, молодой специалист в районе получает около 40 тыс. рублей. При этом если дежурить, то можно заработать больше. Зарплаты ничуть не ниже чем в городе, а по иным позициям и выше – например, у анестезиологов-реаниматологов и участковых терапевтов.

Троицкая ЦРБ. Минздрав АК.

Штатное расписание

«У нас развита структура наставничества, - продолжает доктор. - Молодой невролог учится у заведующего терапевтическим отделением, заведующий хирургическим – соответственно, обучает хирурга. В свободное плавание никто молодого специалиста не пустит, пока все не будут уверены в его готовности».

В больнице еще нужны анестезиологи-реаниматологи, а также медсестры – с ними во всем крае есть проблема. Между тем в районе аж два офтальмолога и три стоматолога, что чрезвычайная редкость для ЦРБ, а в целом штат укомплектован на 80%, что выше общекраевого показателя.

Троицкая ЦРБ. Минздрав АК.

Оборудование и комфорт

Впрочем, не только деньги влекут молодых специалистов. За несколько лет в Троицком отремонтировали хирургическое отделение и отделение реанимации, а также роддом. Все чтобы человеку работалось комфортно.

Врач-рентгенолог Юлия Жинкина пришла в больницу в 2007 году после окончания вуза. Она здесь родилась и выросла, так что вернулась на родину. Тогда как раз началась первая волна модернизации, больница получила новое рентген-оборудование. Сейчас здесь все цифровое. Лучевая нагрузка на пациента снижена в десятки раз. Для лаборантов он тоже менее опасен.

«Новый цифровой маммограф я еще не видела, только вчера из отпуска вышла. Мы, конечно, немного побаиваиваемся, у нас такого оборудования еще не было. Но шок этот радостный. Всему научимся. И, может быть, новое оборудование как раз привлечет новых молодых специалистов».

Невролог Вероника Коростелева говорит, что пришла на работу «к маме». Она работает здесь зубным врачом.

«Отучилась на лечебном факультете, но на специализацию по неврологии был очень большой конкурс. Тут без помощи больницы не обошлось, она оплатила ординатуру».

Вероника говорит, что работается в районе комфортнее, чем в городе: «Люди доброжелательнее, больше прислушиваются к советам врача».

Троицкая ЦРБ. Минздрав АК.

Денис Коцуба называет и другие нефинансовые причины работы в районной ЦРБ:

«Новенький стадион и спорткомплекс, газовое отопление (в отличие от многих районов), развитая транспортная сеть. Под боком Бийск и Барнаул, Горный Алтай тоже рядом. Красивые природные уголки в лесах и полях. Мы практически в пригороде живем».

С этого года больница начнет активно «рекрутировать» кадры прямо в районных школах. «Будем смотреть на ребят. С теми, кто заинтересован поступать в медицинский вуз, будет заключать договоры, - делится планами Денис Коцуба. - В период обучения больница будет выплачивать им стипендии. Кроме того, по целевому набору поступить в университет гораздо легче, чем на бюджет. Сейчас молодежь все больше хочет ехать не просто в Барнаул, а в более крупные города. И наша задача объяснить преимущества».