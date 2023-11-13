Врач рассказала о пугающих симптомах после приема пищи

У некоторых людей после еды могут возникать головокружение, учащение пульса и потливость. О неприятных и пугающих симптомах предупредил специалист, передает Lenta.ru.

Обычно данные симптомы называют демпинг-синдромом. Он может сопровождаться даже обмороками.

Распознать такие симптомы непросто, и люди редко связывают это с едой.

Ранний демпинг-синдром проявляется через час после приема пищи из-за быстрого прохождения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку.

Отмечается, что из-за этого может возникать боль и урчание в животе.

Поздний демпинг-синдрома проявляется через три часа. Причинами могут быть непереваривание углеводов, слишком высокий/низкий уровень сахара в крови.

Чтобы такие неприятные симптомы не портили жизнь, нужно просто скорректировать рацион. Стоит сократить количество углеводов, отказаться от жидкости в течение получаса после еды. Основу рациона должны составлять белки и жиры.

Если же смена питания не поможет, то стоит сразу же обратить к врачу.

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