Врач рассказал об опасности частых судорог

Хирург-флеболог Армен Авакян рассказал, о чем сигнализируют частые судороги. Об этом пишет "МК".

Он отметил, что нормой можно считать судороги после тяжелых нагрузок. Однако есть некоторые случаи могут стать поводом обратиться к специалисту.

Судороги являются симптомом развивающейся варикозной болезни. Еще одним симптомом этого заболевания являются отеки в ногах.

Плоскостопие может стать причиной судорог. Это может быть связано с неправильным распределением нагрузки на ноги.

Более того, судороги сигнализируют о болезнях щитовидной железы, почек, сахарного диабета и гипертонии.

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