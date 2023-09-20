Врач рассказал о главных симптомах заболеваний щитовидной железы

Нарушение функций щитовидной железы может проявляться в избыточной выработке гормонов. При этом могут быть следующие симптомы: тремор рук, тревожность, потливость, сниженная толерантность к нагрузкам.
Также тахикардия, аритмия и перепады настроения.
При проблемах с щитовидной железой человек становится апатичным, постоянно чувствует вялость и сонливость.
Любой из этих симптомов – повод для консультации со специалистом.
Нехватку гормонов лечат таблетками, которые замещают функцию щитовидной железы.
Ранее российские ученые выявили ген, отвечающий за тяжесть инсульта.