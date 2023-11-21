Врач назвал неочевидные причины хронической усталости

Отмечается, что причинами развития хронической усталости могут быть вирусные и бактериальные заболевания. Например, вирус гепатита C, вирус герпеса разных типов, коронавирусы. А также хламидии и туберкулез.

При этом постоянная усталость может указывать на недостаток витаминов и минералов. Под влиянием стресса это состояние может только усугубляться.

Обычно синдром хронической усталости встречается у людей в возрасте 25-45 лет, чаще у женщин.

Ранее сообщалось, что вспышку коклюша зафиксировали в Сибири.