Врач назвал аномалию, из-за которой скончались сразу несколько знаменитостей в августе

За две недели августа скончались сразу несколько известных деятелей отечественной культуры, науки и спорта. Врач назвал августовскую аномалию, которая могла объединить их смерти.

Так, 1 августа умер известный композитор Александр Колкер.

3 августа скончалась уроженка Барнаула и народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.

4 числа не стало первого президента Республики Саха Михаила Николаева.

7 августа умер известный переводчик Леонид Володарский

8 числа поклонники и близкие попрощались с народной артисткой СССР Юлией Борисовой, а 9 августа - с Верой Васильевой.

Также в августе не стало математика Виктора Маслова и бывшего футболиста ЦСКА Вениамина Мандрыкина, который умер в 42 года.

Жара СС0

Как предполагает геронтолог Валерий Новоселов, все они скончались из-за аномально жаркой погоды в начале августа.

Дело в том, что пожилые люди наиболее уязвимы перед жарой, в которую их возрастные болезни резко усугубляются. У Вениамина Мандрыкина при этом было тяжелое длительное заболевание, и в конце концов не выдержало сердце.

Академики после долгих наблюдений за связью аномальной жары и смертности сделали вывод, что основные факторы риска - пожилой возраст и проживание в крупных городах.

У молодых людей организм лучше адаптируется к резкому повышению температуры. У пожилых же людей, в свою очередь, снижается объем потоотделения, нарушается работа терморегуляции тела.

Вся биологическая конструкция перегревается, а болезни обостряются. В итоге сердце просто отказывается работать.

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